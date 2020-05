Mary Kate Olsen pidió un "divorcio de emergencia" en plena pandemia

View this post on Instagram

MARY KATE OLSEN E OLIVIER SARZOKY HANNO RICHIESTO IL DIVORZIO.- 💔Dopo 5 anni di matrimonio è finita tra Mary Kate Olsen, 33 anni, e Olivier Sarkozy, 50. Hanno dovuto richiedere un divorzio speciale, visto che per l'emergenza coronavirus a New York non sono accettati i divorzi normali. L'ex attrice che ora è con la sorella Ashley designer della loro linea di moda, tra le richieste urgenti si è appellata all'accordo prematrimoniale. Mary Kate ha affermato di essere stata bruscamente mandata via da casa, e l'unico modo per evitare che il suo ex marito si disfacesse dei suoi beni personali era proprio il divorzio immediato. La loro relazione è iniziata nel 2012, poi nel 2015 si sono sposati, non hanno figli ma il banchiere francese ne aveva due dal precedente matrimonio. È stata la gemella Ashley a correre in soccorso a Mary Kate e ad accoglierla in casa, come solo una sorella sa fare. 📸 @gettyimages