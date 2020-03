Nati Jota habló del escándalo con Yanina Latorre

Nati Jota y Yanina Latorre mantuvieron un picante cruce mediante redes sociales cuando la influencer compartió un video con Grego Rossello sobre "El sexo en tiempos de coronavirus".

Lejos de burlarse, la rubia junto a su colega mostraron de una manera divertida cómo sería el contacto con tu pareja en épocas de prevención.

Lo cierto es que esta publicación no fue bien recibida por un sector y fue la "angelita" quien salió al cruce por este video. “Una generación que se cree graciosa. Lamentable", disparó la panelista de LAM y Nati le contestó sin pruritos.

“Yani Latorre está enojadísima porque hice un video sobre coger con coronavirus, que al final concientiza sobre cuidados. No toda la forma de llegar y enseñar es hablar con cara de culo y asustar. Se puede intentar con humor. Después si no te da risa es otra cosa. Pero que pesada”, dijo en su cuenta de Twitter.

Tras esta polémica, la periodista habló del tema en Pampita Online y arremetió contra Latorre. “Además, después entro a la cuenta de Yanina Latorre y no es que era la cuenta de Mr. Medicus dando consejos del coronavirus, eran beauty tips para la piel", dijo irónica en el ciclo de Pampita.

Luego, bajó el tino y siguió: "En realidad a ella la banco pero creo que esta situación la pifió. No es que me cae pésimo. Cuando respondí eso aparecieron personas respondiéndome y agrediendo a ella con cosas que no comparto".