Pampita habló de Benjamín Vicuña: "Hay lugares que respeto"

Pampita quien brilla como conductora en Pampita Online, por NET TV, se refirió a la posibilidad de tener a su ex marido, Benjamín Vicuña, como invitado al ciclo.

“Soy muy cuidadosa de todo lo que tiene que ver con mis hijos. Eso incluye a su papá. Hay lugares que respeto y no quisiera que se mediatice cómo nos movemos nosotros como familia. No me imagino que eso se pueda dar”, dijo la modelo a la revista ¡Hola! Argentina.

Luego, remarcó que con el chileno tiene la mejor relación posible por el bienestar de sus hijos Beltrán, Benicio y Bautista. “Siempre pienso que con el papá de mis hijos tengo que tener la mejor relación posible y, por suerte, las dos partes pensamos exactamente igual. No creo que haya necesidad de que nada ensucie la armonía que conseguimos”, añadió.

También, se refirió a cómo maneja el cuidado de sus niños y la exposición mediática. "Mi rol de mamá es el mismo de todas las mamás que ellas conocen. Tienen una infancia muy tranquila, muy normal. Mi profesión no la sienten como una carga. Quiero que tengan una infancia lo más normal posible", disparó.