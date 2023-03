La polémica en Luzu TV sigue creciendo. Tras la inesperada salida de Nati Jota del programa "Nadie dice Nada" que compartía con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde, ahora trascendieron polémicos dichos del dueño de la emisora contra su excompañera.

Fue en Socios del Espectáculo donde presentaron un fragmento en donde Occhiato decía polémicas frases contra Nati.

“Le mandamos un beso a Nati, que ya no está entre nosotros” deslizó Nico Occhiato. “¿Murió?”, preguntó Flor Jazmín Peña en tono jocoso, y el conductor disparó irónico: “Sí, para nosotros sí”.

“¿Qué onda el vínculo con Nati? Me enteré que no fuiste a la fiesta Polenta para no verla”, le preguntó uno de sus colegas a Occhiato, quien sin tapujos lanzó: “La verdad es que no hablamos más. No la quiero cruzar más”.

Nico Occhiato rompió el silencio tras la polémica por los salarios en Luzu TV

“70 lucas promedio cobraban por mes. Por eso se fueron las chicas a hacer streaming a otra parte”, reveló Ángel de Brito en Twitter sobre la interna que hay en la emisora de la que es dueño Occhiato.

En Intrusos hablaron del tema y fueron directo a buscar a Nico para tener su testimonio al respecto.

Primero, desde el programa le preguntaron a Occhiato por las salidas de Cande Molfese y Nati Jota. Al respecto, comentó: “Lo tomo muy natural. Los que laburamos en los medios hace bastante tiempo sabemos que los ciclos terminan y la gente se va. Es normal, se van a hacer su camino o por cualquier otra cuestión, y es así”.

VO