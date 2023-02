Nico Occhiato salió a dar la cara, luego de las renuncias de Nati Jota y Cande Molfese de Luzu TV: “La gente se va”

Nico Occhiato y su productora Luzu TV están pasando por uno de los mejores momentos profesionales. El éxito de sus dos programas de cabecera, Nadie Dice Nada y Antes Que Nadie, se vio reflejado en la entrega de premios de los Martín Fierro Digital, donde se llevaron seis estatuillas.

Sin embargo, tan solo unos días más tarde, Cande Molfese anunció que se iría del programa conducido por Diego Leuco, para perseguir otros caminos. Dos semanas más tarde, Nati Jota se sumó a la lista de renuncias, y confirmó que abandonaría Nadie Dice Nada, a cargo del propio Occhiato.

Nati Jota anunció que abandonaría Luzu TV.

Si bien ambas comunicaron que los motivos de su despedida de Luzu eran con intenciones de seguir adelante con otros proyectos, Ángel de Brito aseguró que se debía a problemas salariales.

“70 lucas promedio cobraban por mes. Por eso se fueron las chicas a hacer streaming a otra parte”, escribió en su Twitter el conductor de LAM.

Frente a todos los rumores, Nico Occhiato habló con Intrusos para ponerle fin a las teorías que involucraban enemistades o descontentos con los sueldos.

“¿Cómo estás viviendo este día en el que se despidió Nati Jota?”, comenzó preguntándole el notero. “No sé si vieron el programa que fue muy emocionante y re lindo. Es lo que dijimos. Es el secreto que por ahí algunas personas no lo entienden o porque el programa genera tanto y si vieron el programa por ahí pasaba eso. Todo el grupo emocionado. Nosotros laburamos de esto y no es normal que pase”, respondió muy honestamente y aún un poco emocionado de lo vivido en el programa, tan solo horas después de haber despedido a su ex compañera.

Nati Jota se fue de Nadie Dice Nada, conducido junto a Nico Occhiato, Nacho Elizalde y Flor Jazmín Peña.

El periodista luego le consultó acerca de las renuncias de la productora, a lo que Occhiato expresó: “Lo tomo muy natural. Los que laburamos en los medios hace bastante tiempo sabemos que los ciclos terminan y la gente se va. Es normal, se van a hacer su camino o por cualquier otra cuestión, y es así”.

A su vez, apreció la aparición de nuevas propuestas alternativas a Luzu TV, que se están presentando como sus rivales en términos de audiencia: “La competencia está muy bien, eso es lo que hace que nadie se quede en su lugar de confort. Tener que cambiar todo el tiempo, ser mejor, mejorar el contenido… eso nos hace bien a todos”.

Finalmente, el cronista de Intrusos le consultó acerca de los dichos de Ángel de Brito sobre las razones de las partidas de Molfese y Jota. “No es eso. Estamos viviendo un momento que hablar de plata puede ser delicado pero lo que puso Ángel en ese tweet no tiene que ver con la salida de Nati”, concluyó contundentemente.

