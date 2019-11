Nico Riera confesó que hizo algo insólito con el amante de su ex

Nicolás Riera visitó el diván de Verónica Lozano y se animó a hablar de algunos temas relacionados a la pareja. Primero confesó que le fueron infiel y, después, que le gustaría hacer un trío.

"¿Te fueron infiel?", le preguntó Vero, a lo que el actor hizo un comentario que a todos dejó boquiabiertos: "Si, me lo contaron después. Fue muy loco porque conocí a alguien, me hice amigo, todo, y después me contó 'che, mirá estuve con tal'". En el piso se quedaron sorprendidos, y más aún cuando aclaró que después ambos se cruzaron a la chica: "Nos la cruzamos, se lo dijimos y se puso a llorar".

Para finalizar, Riera contó que le gustaría incorporar a alguien en la hora de tener sexo, pero solo si está de viaje porque "de última uno se vuelve y ya está". "No la vas a ver nunca más. No sabría cómo manejarlo, igual", tiró. Luego, Costa y Evelyn Von Brocke lo cuestionaron y le preguntaron si se animaría a incorporar a un hombre. "Voy a probar, cuando lo haga te digo a ver si me la banco. Está difícil", cerró.