FOTOS | Mirá cómo empezó el fin de semana largo de Nicolás Riera

Nicolás Riera (34) y Giulia Gabetta están juntos desde hace un poco más de medio año y fueron vistos disfrutando del fin de semana largo en pareja. Así es, el reconocido actor y su novia eligieron el Puerto de Frutos como destino romántico donde los fotografiaron desde Compañía Nativa, un local del paseo turístico.

"Mi novia es actriz, yo no quería una novia actriz pero bueno me conquistó. La convivencia es una apuesta que vamos a vivir y ver que pasa. Sí, llegó el momento de la convivencia, compramos la pintura para pintar la casa, pero no llamamos a ningún pintor", confesó el galán en diálogo con Andy Kusnetzoff (49).

"Nos pusimos los dos a pintar con música, parecía una película romántica (risas), la pasamos muy bien juntos y estamos dejando el lugar donde vamos a vivir juntos, de la forma que queremos, ya falta poco y nos mudamos”, agregó el joven en la emisión de Telefé, Podemos Hablar.