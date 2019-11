Nicolás "Tacho" Riera contó que dará un gran paso en su vida con su novia

Siempre “PH”, Podemos Hablar el ciclo de Andy Kusnetzoff deja historias de vida y en esta oportunidad fue Nicolás Riera (34) quien sin querer quedó expuesto y confesó una intimidad. El actor que está en pareja con Giuliana Gabetta desde hace nueve meses contó que está por dar un gran paso en su vida. Soltero codiciado durante muchos años, ahora parece haber encontrado el amor definitivo.

Andy llamó al “Punto de Encuentro” a aquellos que alguna vez se sintieron estafados y “Tacho” fue el primero en pasar y contó que con su pareja fueron a comprar pintura y les cobraron una fortuna que según él fue una estafa. Entonces el conductor le preguntó ¿tiene olor a mudanza esto, se viene la convivencia?

Colorado, y risueño Nicolas dijo: “Si llegó el momento de la convivencia, compramos la pintura para pintar la casa, pero no llamamos a ningún pintor, nos pusimos los dos a pintar con música, parecía una película romántica (risas), la pasamos muy bien juntos y estamos dejando el lugar donde vamos a vivir juntos, de la forma que queremos, ya falta poco y nos mudamos”, confesó y agregó: "Mi novia es actriz, yo no quería una novia actriz pero bueno me conquistó. La convivencia es una apuesta que vamos a vivir y ver que pasa".

¡Galán conquistado!