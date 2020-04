Nicole Neumann acusó a Cubero de no respetar los días de cuarentena con sus hijas

Nicole Neumann volvió al ataque contra Fabián Cubero. La modelo reveló que su ex no respetó el tiempo que habían estipulado para que sus tres hijas pasen parte de la cuarentena en su casa.

"Desde que me separé paso por esto, porque están días con el padre y días conmigo. Me parece bárbaro, es como tiene que ser. Pero en un momento (de la cuarentena) la dejé de pasar bien. Ellas tenían que ir 5 días, hubo feria judicial, no sé por qué, porque no estamos de vacaciones y los abogados pueden seguir trabajando, y decretaron que se queden 12 días", contó "Nikita" en el programa radial Agarrate Catalina por La Once Diez.

"Ahí la empecé a pasar mal. Es difícil cuando la gente crea sus propias reglas, leyes y nadie puede estar en la calle para defender los convenios firmados. Ahí la pasé mal. En algún momento dije: '¿Las volveré a tener?'. Tuve angustia", añadió.

Luego, se refirió a la posibilidad de llegar a un acuerdo con Poroto para terminar con sus sucesivos conflictos. "Es muy complicado. ¿Cómo hacés entrar en razón a alguien que tergiversa la realidad y se justifica con mentiras? ¿Qué batalla estás luchando contra la madre de tus hijos? ¿O contra el padre?", disparó.