Mica Lapegüe, la actriz que convirtió el dolor en humor

Lo que podría haber quedado en un simple audio olvidado en lo más bajo del Whatsapp, se convirtió en la llave al éxito para Mica Lepegüe, la joven que se posiciona como uno de los referentes del humor 2.0 gracias a sus divertidos videos. Bajo el hashtag "Audios Ajenos", la hija de Sergio Lapegüe hace reír -con la recreación de los mismos- a sus más de 400 mil seguidores. Su furor es tal que asegura que si bien no sabe cuántos audios le han llegado hasta el momento, de lo que sí tiene certezas es que tiene más de 12.200 audios que aún no reprodujo. Una cifra bestial que habla de la magnitud de su llegada al público.

"La primera vez que subí un video con el hashtag 'Audios ajenos' fue en julio de 2018. Es gracioso como surgió la idea porque fue una tarde en la que yo estaba aburrida. Hacía un mes que una amiga me había mandado un mensaje contándome algunos problemas que tenía con el chico con el que estaba saliendo en ese momento, con el que estaba en crisis. En ese mensaje parecía que 'me susurraba'. A mi me dio mucha risa, estaba 'estallada'. Nunca pensé en que ese iba a ser el inicio.", relata Mica sobre cómo se le ocurrió esta idea, que ya se hizo viral en las redes sociales. Y agrega: "Empezó todo como una broma para mi amiga. Entonces agarré los audios y me los aprendí de memoria. Me grabé imitándola. Ella se mató de risa y se lo mostró a otros amigos del laburo. Cuando le propuse subirlos a mi feed, me dijo que no al principio, pero después la convencí."

La respuesta fue inmediata y el "boca a boca" no tardó en llegar, así como también la opinión de su círculo más cercano. Mica explica al respecto: "Mi familia me dijo que estaba bueno porque podía interpretar diferentes formas de actuar. Me pareció una buena idea para mostrar lo que hago porque hay miles de audios y es algo que esta muy vigente." Sobre los inicios, recuerda: "A partir de ahí, los primeros audios que empecé a grabar fueron de familiares o amigos. Después se empezó a expandir y me mandaban amigos de amigos, hasta que se convirtió en lo que es ahora."

Asimismo, Lapegüe reconoce el gran vínculo que mantiene con su familia, a quien tiene muy en cuenta a la hora de tomar alguna decisión sobre su futuro. "Para mi es muy importante la opinión de mi familia y ellos siempre me apoyaron en todo lo que quise hacer. Tomo clases de teatro desde los 12 años. Todos los sábados me iba a Capital (vive en Zona Sur) a prepararme y mis papás siempre estuvieron ahí para bancarme", asegura. "Todo lo consulto con ellos, nunca me mando o acepto una propuesta sin hablarlo con ellos. Esta exposición es algo nuevo para mi, entonces tomo sus consejos. Más porque mi papá es una persona del medio y se que me puede aconsejar bien", explica.

El sentido del humor de Mica es sin lugar a dudas uno de los componentes -esenciales- que la han hecho traspasar la pantalla del mundo virtual y conectar así con los fanáticos que siguen su recorrido en las redes sociales. Pero, ¿de quién lo heredó? "Creo que el humor lo heredé tanto de mamá como de papá. Son muy distintos entre ellos y yo creo que soy la mezcla perfecta de los dos: papá es muy showman y mamá muy creativa; ella era maestra jardinera y siempre se dio mañana para lo que es imagen, escenografía y producción. Le sale de manera natural. Creo que el humor y la creatividad vienen de las dos partes.", dice la actriz que al ser consultada sobre si se considera una pionera de TikTok, cuenta: "Yo me bajé la app el año pasado y empecé a subir el mismo contenido que tenía en Instagram. Recién este año empecé a hacer audios de esa red social. Cuando empecé con 'Audios ajenos' no conocía TikTok. Luna Lerner -hija de Alejandro Lerner- fue la que me habló de esta red por primera vez. Ahora si esta muy en auge y va trasmutando. Hay que ir enganchándose con lo que va apareciendo; que tiene mucho que ver con lo que yo hago.", sentencia.

Por otro lado, ella no se priva de soñar a lo grande y añora ser parte de una ficción: "Amo actuar. Mi sueño es poder trabajar de eso, ya sea una ficción diaria o una serie. Tampoco descarto el cine", concluye. Antes de que se declare el estado de alarma a nivel mundial por la propagación del Coronavirus, Mica Lepegüe tenía planeado empezar un proyecto con National Geographic, que finalmente verá la luz una vez que se termine la pandemia.