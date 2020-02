Nicole Neumann recordó el momento que fue acosada por un fan

Nicole Neumann recordó el desagradable episodio que vivió en la época que encabezaba la obra 'Los locos mandan'. Allí la top contó cómo en reiteradas oportunidades fue acosada por un fanático.

"Me acuerdo que cuando hacía teatro, tuve uno que me mandaba cajas con ropa interior sucia con fotos haciéndose... bueno, porno. Y lo terminaron sacando del teatro porque se sentaba en primera fila y se tapaba con una valija mientras hacía cosas", disparó.

"La verdad es que fue todo muy desagradable", agregó. A su vez, reconoció que el intercambio de fotos hot no es lo suyo y mucho menos, con personas que conoce poco. "No entro al limbo ese porque me da miedo"