Nicole Neumann y Fabián Cubero, otra vez en guerra: reclamo millonario y escándalo

El 2020 empezó con un nuevo escándalo para Nicole Neuman y Fabián Cubero. Esta vez, la modelo reveló que el exdeportista le exige dos millones de pesos.

"Cubero me manda (una carta documento) reclamándome dos millones de pesos a mí. ¡A la madre de sus propias hijas!”, disparó la rubia en respuesta a un informe que hicieron en las redes sociales de Nosotros a la mañana. “Creo que quiere salvarse el año laboral o no parar hasta verme en la calle tirada. No sé bien cuál de las dos todavía... ¡Estoy en shock! Pero decidí disfrutar este viaje con mis hijas, que me costó tanto esfuerzo para regalarnos y después (de la feria judicial) veré cómo sigue eso”,dijo haciendo referencia a las vacaciones que ahora disfrutan en Miami con Sienna, Allegra e Indiana.

Pero tras enterarse de este revés, Poroto salió al cruce y negó haber iniciado acciones legales contra ella. “No hablé con mi abogado. El contacto lo perdimos hace un tiempo. Me comunico con mis hijas a través del teléfono y algunos temas por medio de los abogados. Como es 1 de enero mi abogado debe estar de viaje y no hablé de esta situación”, dijo en Incorrectas. “Yo hace un montón de tiempo que no le pregunto y no me dice nada de la vida de él con respecto a su ex”, aseguró.