El descargo de Stephanie Demner después de su balance de año que fue viral en redes

No iba a hacer las historias típicas del 2019 pero viendo qué podría subir me tenté y terminé haciéndolo. Recibí miles y miles de comentarios diciéndome “que linda es tu vida, que suerte tenes, ojalá tuviera la plata, ojalá tuviera la cara, el cuerpo, el novio, los viajes” etc etc etc. Y saben que? Si creo que mi vida es muy linda en muchos aspectos (y también tengo días o momentos malos que a veces comparto y a veces me guardo) pero todo este año es fruto y producto de demasiados años de trabajo, de frustraciones, de introspección, de crecimiento, de mis ganas de cambiar, de mis miedos por los cambios, dije que no a cosas que no estaba segura, dije que si a cosas que no sabía si me iba a animar y golpeándome, cayéndome y volviéndome a levantar e intentar fue como hice mi camino. Uds están viendo probablemente el árbol florecido, los que me conocen hace más tiempo saben que desde hace 14 años trabajo todos los días por cumplir mis sueños. Y hace 14 años les aseguro que las cosas eran muy distintas. Miles de veces lloré, dudé y tuve que volver a empezar. Y lo haría una y mil veces más. Entonces, si están leyendo esto, piensen que es lo que más desean en el mundo, y trabajen incansablemente para lograrlo. Porque todo llega. Todo. No importa donde empiece el camino o en qué condiciones. Yo soñaba con trabajar de modelo, y viajar x el mundo haciendo lo que amo. De a poco lo voy logrando.. y en el camino encontré una persona que me acompaña, me impulsa a ser mejor y me da siempre su hombro. En las buenas. Y en las malas. Pero no esperen sentados a que eso pase. Donde sea, empeza. No hay un momento Perfecto. Y si te da miedo, hacelo con miedo. Pero hacelo . Confíen en si mismos. No hay nada más lindo que creer en vos ❤️