¡Tremendos! Los escándalos más fuertes del 2019

El 2019 dejó algunas polémicas resonantes en la farándula vernácula. La separación de la China Suárez con Benjamín Vicuña, la denuncia de la niñera de Pampita y las polémicas denuncias de More Rial fueron algunos de los escándalos más controvertidos.

A continuación, un repaso de todos ellos.

Pampita, denunciada por su niñera

A pesar de que el 2019 la sorprendió con un nuevo amor, Pampita se vio involucrada en un fuerte escándalo. Viviana Benítez, niñera de sus hijos y dama de honor en su casamiento, la denunció por maltrato. Las acusaciones sobre su persona eran moneda frecuente cuando trabajaba como niñera: “ (Pampita) Siempre se le perdía algo y te acusaba de robo, y después te pedía disculpas”, fueron algunas de sus denuncias.

La modelo, por su parte, salió en su defensa y publicó conversaciones en la que mostraba que mantenía una excelente relación con su empleada. "Me sorprende un montón la presencia de Vivi ahí. Lo voy a dejar en manos de abogado. No me quedó otra que comunicarme con ustedes por la cantidad de cosas falsas que se están diciendo. Esto se va a resolver en la justicia como corresponde, nunca tuve problemas con ningún empleado", dijo.

La separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña: "Extraño mi vida familiar con vos"

A mediados de 2019, los actores se vieron involucrados en rumores de ruptura. La pareja debió enfrentar diferentes versiones a pesar de que negaron rotundamente la crisis. Sin embargo, fue Marcela Tauro quien aseguró que la distancia entre el chileno y la rubia se dio cuando la China encontró un mensaje de Vicuña a Pampita en el que decía "extraño mi vida familiar con vos". Enterada de esto, la actriz decidió desmentir los trascendidos y enfrentar a la periodista de Intrusos.

¡Mirá!

El calvario de Julieta Prandi: separación, violencia familiar y escándalo

Julieta Prandi confirmó su ruptura con Claudio Contardi y se animó a desmantelar una oscura trama de violencia de género en su familia. "Mi ex se refiere a mi como “la yegua”, “la putita” o “la tilinga”. Y así hace que Mateo me llame. Cuando yo lo llamo por teléfono a mi hijo para tener comunicación con él, el padre está supervisando esas conversaciones, está delante de él. Le dice cuándo tiene que cortar, lo que tiene que decir, tiene prohibido decirme que me quiere o que me extraña", confesó la modelo en Teleshow.

Luego, la modelo relató el último año que vivió con Contardi, antes de decidir separarse. "Me decía ' Me voy a matar si terminamos”. La tercera fue: “Esto fue una estafa de tu parte, un acto premeditado. Vos sabías que te querías separar y por eso esperaste a mudarnos”. Pasamos por todos los procesos. En un momento jugó con su salud diciendo que tenía un problema en el estómago, me hizo creer que tenía una enfermedad grave. A mitad de año, cuando ya vio que no había vuelta atrás y que mi decisión era una decisión tomada, llegamos a hablar de la parte económica. Le dije: “Yo no tengo a dónde irme, esta es nuestra casa”, dijo.

Morena Rial y Facundo Ambrosioni: separación y reconciliación con polémica

La vida de Morena Rial sufrió algunos altibajos este último año. Después del nacimiento de su primer hijo, Benicio Franceso, la cantante decidió separarse de Facundo Ambrosioni. “Revisé el celular y descubrí que tenía mensajes de muchas chicas, todas con novio", fueron algunos de los testimonios hacia mediados de 2019. Luego, aseguró que las mentiras eran parte de la relación y agregó "Llegaba a las 11 de la mañana y me decía que se quedaba dormido en la puerta del boliche. "Con mi papá los manteníamos, siento que es lo peor que me pasó".

Lo cierto es que, después de este descargo, que siguió con denuncias penales, More y Facu le dieron una nueva oportunidad al amor. Ahora, la pareja vive su romance a full y con ganas de apostar a la familia. ¡Qué viva el amor!

Las fotos hot de Luciano Castro

Luciano Castro fue uno de los protagonistas del año tras la filtración de fotos desnudo. Las imágenes comenzaron a circular en Twitter y se convirtieron en furor a los pocos segundos. En ese momento, fue Sabrina Rojas quien decidió romper el silencio y revelar detalles de esta filtración. Además, confirmó que estas imágenes se revelaron cuando la pareja estaba separada.

¡Mirá el video!