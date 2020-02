Noelia Marzol reveló la difícil relación con su papá 

Noelia Marzol se convirtió en una actriz multifacética que logró adaptarse a todos los estilos: bailarina, modelo, actriz. Como todos empezó de a poco y con una estricta formación. "Hice baile, natación, gimnasia rítmica. Estudié en la escuela de Julio Boca y en el IUNA (Instituto Universitario Nacional del Arte) y me faltan tres materias para recibirme de licenciada en composición coreográfica mención comedia musical. Aunque ya debo haber perdido la continuidad", contò en una entrevista para La Nación.

A pesar de esta prolífica carrera, la rubia también reveló que su papá no aceptaba la exposición. "Estuvimos tres años sin hablarnos. Hasta que me vio en la obra Bien argentino y se relajó. A los 21 años me mudé sola, justamente porque se hacía difícil la convivencia. Durante esos tres años mi mamá fue la mediadora entre nosotros porque, encima, arranqué haciendo teatro de revistas. Con el tiempo, mi papá logró entenderme y yo a él. Hace diez años la sociedad también era diferente. Él se crió en Iriarte, en una familia conservadora. Fue difícil", confesó.

Con la ayuda de terapia, Marzol logró superar esta distancia con su papá y pudieron aceptarse. "Entendí que era más difícil que cambiara él a que lo hiciera yo. Un día hablamos y nos entendimos y de hecho cuando empezó a ver mi trabajo, se entusiasmó. Bien argentino fue un antes y un después porque es una obra de folclore y yo bailaba una zamba, un chamamé, un tango y tenía un cuadro con boleadoras. Para él yo me recibí ahí, pero fueron duros esos años sin hablarnos. Por suerte, mi papá entendió que para mí bailar es una pasión que no puedo ni explicar", confesó.