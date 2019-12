Pablo Layus no tendrá lugar en América en el 2020

Pablo Layus fue uno de los infaltables en las coberturas de temporada en lo que respecta a Córdoba. Primero, lo hizo más de una década para “Intrusos” y luego fue parte de “Pamela a la tarde”.

Pablo aceptó el cambio y trabajó incansablemente a lo largo de todo el año pero en la última semana de diciembre, le comunicaron de parte del canal que no será parte de la temporada 2020 en Carlos Paz. "Durante el lunes harán oficial que América TV no me va a necesitar durante el verano. Me tomo vacaciones en el canal pero sigo con El Lagarto de El Doce, y a full con mis redes, el sitio Pablo Layus en Carlos Paz", anunció en su Twitter.

Si bien no agregó nada más a su comunicado, los rumores indican que la noticia no le habría caído nada bien, especialmente porque lo tomó desprevenido.

Durante el lunes harán oficial que @AmericaTV no me va a necesitar durante el verano. Me tomo vacaciones en el canal pero sigo con El Lagarto de @ElDoce y a full con mis redes y sitio https://t.co/jxmhM1OHvb en Carlos Paz. En feb- marzo analizare algunas propuestas del canal — PabloLayus (@PabloLayus) December 30, 2019