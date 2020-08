Pachu Peña: "Me anoté como voluntario para hacer la prueba de la vacuna del Coronavirus"

Hace ya poco más de un mes luego de haber sido hisopado por haber estado en contacto con positivos de Coronavirus, Pachu Peña finalmente recibió la feliz noticia que no se había contagiado y hace unos días tomó una decisión trascendental en su vida y en una entrevista reveló que acción tomó a partir de la experiencia que vivió.

Luego del anuncio hecho por el Gobierno semanas atrás, finalmente esta semana empiezan las pruebas en la Argentina de la vacuna contra el Coronavirus que desarrolla el laboratorio Pfizer y los alemanes de BioNTech y si bien hay más de 15 mil personas anotadas sólo 4.500 podrán acceder a la prueba. Enterado de esto, Pachu se inscribió como voluntario.

El artista le dio una nota a Ciudad Magazine y contó: "Me tiene preocupado esto, como a todos. Y por eso me anoté como voluntario para hacer la prueba de la vacuna. Siempre soy de donar sangre y de estar tratando de ayudar. No soy miedoso y me pareció que podía ayudar. ¡Ya veo que me crecen los pechos! (risas). Pero lo voy a hacer. Todavía no me respondieron desde que me anoté. Para dar una mano, para concientizar”, contó el humorista.