El cuestionamiento de Pachu Peña tras dar negativo su hisopado de COVID-19

Luego de esperar 48 horas desde que se hizo el hisopado para saber si se había contagiado COVID-19 ya que había participado de "El Precio Justo", el programa de Lizy Tagliani, donde la propia conductora y otras personas dieron positivo, Pachu Peña anunció en sus redes sociales que su prueba dio negativa y que se encuentra en perfectas condiciones de salud.

En el día de ayer muchas sitios en incluso en las redes sociales daban como un hecho que el actor se había contagiado pero él sin perder la calma en diálogo con CARAS Digital dijo que se sentía bien y que había que esperar los resultados. Hoy este portal se volvió a comunicar con el querido humorista y no sólo confirmó que es negativo sino que dejó un mensaje para todos aquellos que especularon con su salud.

"Me dio negativo, es todo correcto, todo bien así que me siento feliz, por mi familia, por mis hijos, por mis compañeros. Estoy muy contento. Esto tiene que servir de ejemplo para no apresurarse cuando alguien o algún medio tira información sin saber los resultados certeros. Se dijeron muchas cosas y la verdad es que sólo había que ser paciente y esperar. Mi vida sigue normal, porque no tengo nada. Así que ahora a disfrutar de los míos", le dijo Pachu a CARAS.