Pampita "atendió" a Jorge Rial tras criticarla por llorar en cámara

Las duras palabras de Jorge Rial tras el llanto que tuvo Pampita en su programa, a la luz de las graves denuncias que le hizo Viviana Benítez, la exniñera de sus hijos, llevaron a que la conductora se refiriera a los dichos del periodista que habló de “sobrevictimización” y “puesta en escena”.

“¿Qué le decís a muchos que en los canales están diciendo ‘Pampita aprendió el juego, llora y lo hace en su programa, aprendió el juego mediático’”, comenzó preguntándole Gabriel Oliveri, compañero de "Pampita Online", directamente a Carolina. “Lloro en todos lados. La verdad que justo lloré acá, pero llore en mi casa varios días, lloré con los abogados”, enumeró la modelo, restándole importancia. “No importa lo que digan, yo se quién soy. Estuve anímicamente muy movilizada”, explicó de forma tajante.

Un día antes el conductor de Intrusos, había sido muy duro con la modelo y el escándalo por el cual está pasando: “Yo ayer sentí una sobrevictimización de Pampita en esto. Vi una sobrevictimización, creo que ella engancha el hilo y dijo ‘acá tenemos que pelar lo mejor que tenemos’. Para mí no es una mala madre… Bah, no sé. La verdad es que no puedo decir si es buena o si es mala madre. (…) Cuando la escuché diciendo que trabaja hasta tarde, es verdad y es jodido. Pero hay miles de mujeres que por ahí se acuestan más tarde y se levantan temprano. Eso no es ni para criticar ni para aplaudir”, había lanzado Rial contra Pampita.