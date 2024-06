Pampita reveló los desafíos que enfrentó para lograr quedar embarazada de su hija Ana García Moritán. En una entrevista con Mariana Fabbiani, la modelo compartió por primera vez los detalles de su experiencia con tratamientos de fertilidad.

"No fue algo sencillo. No pudo darse de manera natural. Estuvimos un año buscando, por lo que me informé y busqué la opción que había a disposición y lo hicimos", confesó Pampita.

La modelo explicó que, tras varios intentos fallidos de concebir de manera natural, decidió junto a su esposo, el empresario Roberto García Moritán, recurrir a la medicina reproductiva.

El gran esfuerzo que hizo Pampita para ser madre de Ana García Moritán

Pampita detalló que el proceso no fue fácil y requirió un gran esfuerzo físico y emocional: "Fue una decisión que implicaba al cuerpo y que iba a llevar un tiempo y que tal vez no iba a pasar, porque esa opción también estaba. Pero, lo enfrentamos toda la familia muy unidos y me acompañaron mucho en ese estado hormonal por el que pasé", relató.

La modelo reveló que tuvo que someterse a la extracción de óvulos en tres ocasiones diferentes, una experiencia que describe como intensa y desafiante. "Lo hice reiteradas veces, no una vez, sino varias. Tenía un deseo muy fuerte", expresó.

"Ana nos ha traído tanta alegría. Es una bendición y cada desafío valió la pena por tenerla aquí con nosotros", dijo Pampita sobre su hija menor.

VO