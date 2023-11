Pampita decidió dar un giro inesperado en su vida y mudarse a un espacio más íntimo. La modelo y conductora dejó atrás su imponente departamento en un lujoso edificio de la Capital Federal, desatando una serie de preguntas sobre los motivos de su decisión.

"Nos mudamos porque el departamento era muy grande. Pensábamos que íbamos a vivir todos juntos en la semana, pero los hijos de Roberto, por la edad, ya no vienen tanto", reveló Pampita en el programa de Mirtha Legrand, despejando así las dudas sobre posibles problemas económicos.

"No es que no podía pagar el alquiler, sino que se vencía. Si hubiera mantenido el precio me quedaba, porque obviamente me da pereza mudarme. No era por necesidad que me tuve que ir, sino que lo acomodamos ahora a nuestra nueva realidad con chicos más grandes", añadió.

A pesar de su reserva sobre la ubicación exacta de su nuevo hogar, la modelo compartió algunas imágenes en redes sociales que dejaron ver espacios elegantes, con pisos de mármol, amplias habitaciones en suite con vestidor y una sala de juegos con billar. La nueva residencia refleja claramente la adaptación a las necesidades actuales de la familia y, especialmente, a la etapa de crecimiento de su hija Anita.

Pampita comparte barrio con otras estrellas del espectáculo

Siguiendo la tradición de vivir rodeada de lujo y glamour, Pampita no se aleja de la compañía de otras celebridades en su nuevo hogar. Entre las vecinas destacadas se encuentran la carismática Flavia Palmiero y Marcela Tinayre.

"La pareja de Flavia, Luis Scalella, llega en bicicleta a la casa. Lo veo siempre porque ahora somos vecinas", reveló Pampita sobre su relación con la reconocida conductora y actriz.

Además, la mudanza la acercó aún más a Marcela Tinayre, quien comparte vecindario con Pampita en la calle Juez Tedín, a la altura de Barrio Parque, en plena Capital Federal.