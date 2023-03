La causa que involucra a Jey Mammón en el abuso sexual de Lucas Benvenuto sigue dando que hablar y todos los programas de televisión analizan el caso. Cabe recordar que el juez dictó la prescripción de la causa.

Lucas Benvenuto.

Conmovida con lo que había pasado, Carmen Barbieri opinó en Mañanísima: "No es que no me gustaría tocar el tema de la pedofilia porque somos mediáticos, sino que no me gustaría tocar el tema en ningún ambiente".

Barbieri en Mañanísima.

"Claro, (sería bueno que) directamente no existiera la pedofilia", acotó Pampito. "No encuentro las palabras porque quiero ser correcta. Se me eriza la piel, de verdad. Me pone de muy mal humor. Por más que uno haya tenido un buen trato con la persona y que conoció una persona que no es la que es hoy. O la que cuentan hoy", continuó Barbieri.

Dándole la razón, el panelista dijo: "Claro, no se mostraba de esa manera". "No, claro que no. Estamos hablando de Jey Mammón, que no la debe estar pasando nada bien", expresó la conductora. "Está pasando el peor momento de su vida y de su carrera", sumó Estefi Berardi.

Jey junto a Jésica Cirio.

Dejando en claro su opinión, Pampito cruzó a sus compañeras: "El peor momento de su vida lo está pasando Lucas. Perdón (que lo diga)". Revisando lo que había dicho, Barbieri reconoció: "Muy bien. Nos tapaste la boca. Estuviste muy bien". "Lucas hace mucho que la viene pasando mal", dijo también Berardi sumándose a la reflexión.