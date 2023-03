Con la edición de Gran Hermano pasando por su última etapa, hay muchas opiniones sobre el juego y las personalidades de los participantes. La entrada de los familiares trajeron aires nuevos, pero algunos tienen un poco más de protagonismo.

Pampito arremetió contra Rodolfo, el papá de Nacho de Gran Hermano

En el ciclo de Mañanisima, Pampito criticó duramente al Papá de Nacho por "robarle el protagonismo a su hijo". "No es que solo quiere ser famoso, él también es actor. Quiere llenar el lugar que dejó Alfa", dijo Carmen Barbieri.

"Son muy distintos, pero Rodo está jugando. Le habla a las cámaras dice 'soy feliz acá adentro', 'vamos a jugar'. Creo que es el que mejor entendió el juego desde afuera", se expresó Estefi Berardi.

Pampito no le dejó pasar ninguna y criticó el accionar de Rodolfo dentro de la casa. "A mí me da un poquito de vergüenza ajena eso de 'vamos a jugar'. Señor, entró como papá de un participante", exclamó el panelista. Tentada con la situación y los comentarios del periodista, Estefi Berardi respondió: "Cálmese, ¿no?" "Claro, limítese a ser el padre de Nacho. Me parece desubicado, que le robe la escena", cerró indignado el panelista.

EF.