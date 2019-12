Paula Chaves le hizo un reclamo a José María Listorti

Luego de que se especulara sobre el embarazo de Paula Cháves, ella misma confirmó que está efectivamente en la dulce espera. Eso sí, aprovechó para pasarle factura a su compañero de ciclo, José María Listorti,

“Yo me enojé con vos también un poco. Te quiero, pero yo soy re calentona, impulsiva y todo me duele…pero ya se me pasó”, explicó haciendo alusión a que Ángel de Brito había dado la primicia antes de que ella quisiera contarlo de manera oficial.

Fue entonces que Barbie Simons resaltó que Listorti cruzó a De Brito por dar la noticia; en tanto que Listorti agregó: “Ella cree que dije algo que no dije, pero ya lo hablé”.

“Es que hasta la especulación me duele. Yo quería que no digan nada, que den la noticia que me había bajado del teatro y nada más”, sostuvo Paula. “Bueno, pero dar esa noticia y decir ‘bueno, vamos al clima…’, había que especular. Yo esto lo hablé con ella. Cuando me enteré, el Chato me pidió que no diga nada, no lo dije claramente pero tenía que jugar ese juego de ‘se peleó con Pedro, tenía un problema de salud o no le gustó la obra’, eran todas malas noticias”, dijo Listorti.

“Si hubiera sido en agosto era distinto -agregó Paula-, pero me enteré un día antes de hacer la marquesina, y se lo tuve que contar al Chato. Yo cuando me embarazo, me embarazo, no podía hacer la obra”, sentenció la conductora.