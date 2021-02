Pía Shaw reveló que está de novia con un fotógrafo de una prestigiosa revista

En medio del programa de Ángel de Brito, "Los Ángeles a la Mañana" todo giró en torno a la vida sentimental de la nueva angelita, Pía Shaw, mientras la periodista adelantaba que iba a contar un compromiso (al final se develó que era el de Juana Viale), el conductor la comenzó a indagar y le preguntó si estaba en pareja y ella, luego de un tire y afloje, reconoció que está de novia hace un año y medio con un fotógrafo de una revista de celebridades.

"Si chicas estoy en pareja desde hace un año y medio. Es fotógrafo las conoce a todas a ustedes, conoce la casa de todas. No vivimos juntos pero si pasamos muchas noches juntos. Es más ayer a la noche lo fleté porque quería pasar la noche sola, pero estamos muy bien y felices ya llevamos mucho tiempo", comenzó diciendo.

Ante esto, Yanina Latorre, pícara intervino: ¿Es un fotógrafo de una importante revista de celebridades? , a lo que Pía algo colorada afirmó que era parte del staff de una importante revista Argentina.

Pía Shaw y el desconsolado llanto que no pudo contener

Tras más de 20 años de formar parte de la televisión, Pía Shaw se despidió de América, el canal que la vio brillar. Es por eso que no pudo contener las lágrimas al decirle adiós a sus colegas, a quienes además les expresó su cariño y gratitud luego de haber compartido pantalla durante mucho tiempo.

"A mí me da mucha alegría poder irme de un lugar donde la gente me quiere, me trata bien. Toda la semana hemos hecho chiste de mis despedida, sin ningún problema. Eso habla de lo bien que me voy de acá. El canal acepta que yo pruebe por otros caminos... Acá pasé una etapa divina. No sé que voy a hacer. Soy una agradecida", comenzó diciendo y amplió...

"Soy una apasionada de este trabajo, le pongo mucho, y creo que el medio lo ve. A veces te puede gustar, a veces no. Pero ahora estoy viendo, me voy de vacaciones y a ver a mi familia. Tengo ganas de ir a Posadas a abrazar a toda la familia. Fue un año de mucho trabajo y no tuvimos la oportunidad de disfrutarlo. Tengo ganas de no correr. Tengo ganas de poder ir pasar las Fiestas a Posadas y saber que me quedo. Hace más de 20 años que trabajo en este medio, con poquitas vacaciones, y tenía ganas de parar un poco, ver y después decidir", sostuvo Pía Shaw, con la emoción a flor de piel.