La fuerte confesión de Martín Baclini sobre Cinthia Fernández

Si bien Martín Baclini se separó de Cinthia Fernández hace un año y medio luego de tirarse palos, amigarse y limar asperezas, el empresario admitió una vez más que la "angelita" fue es y será por siempre el gran amor de su vida. De hecho confesó que le escribió una hermosa carta de amor y reveló un increíble dato que la involucra económicamente a ella.

En "Vino para Vos" habló con Tomás Dente y le reveló: “Le puse ‘Siempre estás presente. Sos, fuiste, y vas a ser mi gran amor. Ese amor que no se olvida, mi primer amor que no olvido. Y por mi puta costumbre de estar libre, no me lo permito celebrar con más hechos. Si de algo te sirve, estás hasta en mi herencia tanto vos como las nenas. Ojalá algún día me decida a soñar y vos estés para compartir la vida hasta el fin. Te amo, las amo’”, contó al aire claramente aún enamorado de Cinthia.

Si bien están separados desde 2019, Martín Baclini y Cinthia Fernández mantienen un buen vínculo. Es más, hace poco él se rencontró con ella y con las tres niñas que tiene la panelista y bailarina y vivieron un lindo momento. En una nota radial, el empresario habló de lo que siente por ella y dejo la puerta abierta a ¿una posible reconciliación?

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” él se refirió al amor que siente por la panelista: “Me usurpó la casa y en complicidad con mi madre. Cinthia tuvo un mes y medio que estuvo pésimo independientemente que yo me equivoqué en una decisión que fue ir al Bailando. Y lo reconozco. No era el momento ni el lugar", comenzó rememorando.

"A mi me agarró con un ACV de mi hermano pero me equivoqué igual y hay que reconocerlo. Ahora, la reacción de ella de decir cosas y ahora dijo todo lo contrario. Esta es la verdadera Cinthia que dice lo que vivimos pero lo otro fue una desubicación total“, empezó diciendo la expareja de la “angelita”.

“La vida te muestra lo que uno dice,qué ocurre en los caminos. Hoy estoy muy bien solo, es lo que elijo. Más adelante no sé que puede suceder. Cinthia fue la mujer de mi vida, sin dudas. Por lo que viví, por el amor que me dio y cómo me cuidó. Lo demostré con hechos cuando las papas quemaban. Yo seguí haciendo cosas por ella, por amor. Me decía que estaba loco y yo le decía que no”.

“Después se enteró de lo que hacía y me llamó para agradecerme. Yo las amo a las nenas y tengo un amor profundo por ellas. No sé que puede pasar en el futuro, es una caja de sorpresas. Se me metió en el departamento, imaginate, menos mal que estoy soltero“, concluyó.