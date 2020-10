Picante teoría sobre la aparición de los chats que comprometen a Gustavo Conti

Ximena Capristo desató una verdadera polémica después de que publicó en sus redes sociales picantes chats de su marido Gustavo Conti con otra mujer.

“Años que me callo, me aburro", escribió la actriz que fue acotando distintas comentarios sobre cada frase del chat en cuestión. “Años que te rajo y no te vas. En estos textos que recibí ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste”, escribió la modelo en su Insta Stories donde subió todas las conversaciones.

Pero después de desatada la polémica, la morocha decidió borrar las charlas y provocó una serie de conjeturas sobre su acción. Tal como contaron en LAM esta acusación podría ser parte de un ardid publicitario de la pareja.

"Yo creo que ellos no harían prensa con este tema y Ximena no se parece en nada a Sabrina Rojas”, dijo Ángel de Brito en LAM. "Alguien me contó, antes de que yo desconfiara, que parece que ellos están por hacer un streaming. Esta persona me pregunta ‘¿no será que…?’. Ojalá que sea una trampa porque es gente que nos cae bien y la queremos", disparó Karina Iavícoli.

Tras esta teoría, resurgieron unas anteriores declaraciones de la pareja en la que anunciaban el streaming. “Vamos a hacer un streaming en vivo, una comedia que va a pasar por todos los estados, en un estudio de televisión”, contaron en El Espectador el programa de CNN radio hace algunas semanas. “Les damos la garantía de reírse y de pasar un buen momento. Está buena la comedia y poder transmitirla con la tecnología que se está usando”, agregaron.

“Vamos a hacer un streaming en vivo, una comedia que va a pasar por todos los estados, en un estudio de televisión” @ximecapristo y @GusConti en #ElEspectador.#CNNRadioArgentina https://t.co/MrlUM4SbCh pic.twitter.com/4Srh4Mmh0G — CNN RADIO ARGENTINA AM950 (@cnnradioarg) September 17, 2020