El escándalo entre Ximena Capristo y Gustavo Conti por sus chats con otras mujeres

Ximena Capristo compartió unos escandalosos chats de su esposo, Gustavo Conti, con otras mujeres y se desató el escándalo.

Todo comenzó cuando la actriz publicó en sus redes sociales supuestas conversaciones privadas del actor con otras jóvenes, incluso una de ellas data de cuando Capristo se convirtió en mamá de Félix, el hijo que tiene la pareja que hace más de dos décadas que están juntos.

“Años que me callo, me aburro", escribió la actriz que fue acotando distintas comentarios sobre cada frase del chat en cuestión. “Años que te rajo y no te vas. En estos textos que recibí ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste”, agregó Ximena junto a otra de las capturas en donde arrobó a su marido.

Por último, en esta seguidilla de chats, la actriz escribió: “¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Buenas noches. ¿Quieren más? Me cansé que me traten de mentirosa”, dijo y luego le dedicó unas palabras a la tercera en discordia de uno de los mensajes: “¡Agradecé que cuido tu privacidad, nena!”.

Pese a que luego eliminó las historias de Instagram, Ximena continuó arrojando palitos en Tik Tok, donde hizo un video en donde aseguró: "Antes de mirar otra mujer, fijate quién mira la tuya".