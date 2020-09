La palabra del Pollo Álvarez tras los polémicos dichos de su ex Ivana Nadal

Ivana Nadal está en boca de todos, ya sea por su reciente romance con el ex de Nati Jota o por sus polémicas frases sobre temas muy sensibles que han generado gran polémica en las redes sociales.

Luego de su última y desafortunada comparación entre un "hater" y un violador, y al ver la gran repercusión que causaron sus declaraciones, en el ciclo Hay que ver entrevistaron al Pollo Álvarez, expareja de la morocha.

Consultado por las declaraciones de Ivana, el conductor de Nosotros en la mañana aseguró: "No me siento con el poder de decir qué es lo que tiene que opinar. Cada uno hace lo que quiere y después se tiene que bancar la que viene, el vuelto y me pasa a mí. Pero no quiero hablar de estos temas, no me meto en la vida privada de la gente. Por supuesto que tengo una opinión”.

“Es alguien que quiero mucho, lo analizo desde ese lugar y por supuesto, me genera muchas cosas. No quiero ser malo con la situación", continuó el Pollo. "Es mi exnovia, es alguien a quien le tengo mucho cariño y no me veo en condiciones de opinar. No hay nada interesante para decir", cerró.