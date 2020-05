Preocupación por la salud de Antonio Gasalla

Antonio Gasalla debió ser internado este jueves la mediodía en el sanatorio Otamendi debido a problemas estomacales que lo aquejan. El cómico de 79 años deberá permanecer en observación por 24 horas para determinar las causas de su malestar.

"Es en principio por una descompostura estomacal. No es grave, pero necesita atención médica en forma personal y su hermano prefiere que se haga estudios médicos completos. No sabemos si quedará internado o no", indicó Rodrigo Lussich en Intrusos.

Tras conocerse esta noticia, el abogado del actor, Miguel Ángel Pierri, indicó que la visita al Otamendi estaba prevista: "Antonio tenía un chequeo programado, pero por el tema estomacal va a quedar internado en principio por 24 horas. Está un poco caído y tristón por la cuarentena y eso seguro repercutió en su salud", le dijo el letrado al sitio Teleshow.