Así se prepara Puli Demaría, la amiga de Pampita, para el Bailando 2020

Puli Demaría, la DJ y amiga de Pampita, se tomó muy seriamente su convocatoria al Bailando y ya comenzó a entrenar para llegar óptima a la pista de baile.

A través de su cuenta de Instagram y en medio de sus días en Punta del Este, la DJ y panelista de Pampita Online, compartió parte de su rutina de entrenamiento.

“En las vacaciones, en Punta del Este, voy a tomar clases de baile tres veces por semana. Soy muy exigente, obsesiva y profesional. Cuando quise ser DJ me pasé veinticinco mil quinientas horas practicando enganches en mi casa, y ahora también me voy a preparar para bailar; no voy a esperar a que me lo digan. De todas maneras me conviene porque voy a estar espléndida bailando, en forma y con las endorfinas a full”, confesó Puli recientemente.