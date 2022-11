Quién es Ángela Álvarez, la mujer que ganó su primer Latin Grammy a los 95 años

La edición 23 de los Latin Grammy tuvo momentos muy especiales, pero sin dudas quien se llevó todas las palmas fue Ángela Álvarez, la mujer de 95 años que se convirtió en la ganadora más longeva en la categoría Mejor Artista Nuevo.

La ceremonia se celebró el pasado jueves en en el Mandalay Bay Resort and Casino, en donde la artista cubana se impuso frente a una camada de músicos jóvenes. “Me gustaría agradecer a la Academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento”, dijo Ángela al recibir su premio, que llega después de toda una vida de aplazar su camino en el mundo de la música.



“Quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar. También a aquellos que no han realizado su sueño; aunque la vida es difícil, siempre hay una salida y con fe y amor lo pueden lograr. Les prometo que nunca es tarde”, dijo la cantante, quien debutó en 2021 con un álbum homónimo de 15 canciones que fueron producidas por su nieto.



La historia de Ángela Álvarez con la música

La historia de Ángela se remonta a casi 50 décadas atrás cuando debió emigrar de su Cuba natal a los Estados Unidos juntos a sus hijos. Allí, la artista se dedicó a la crianza de su familia, pero nunca abandonó su amor por la música.



A lo largo de los años, Álvarez compuso ciento de canciones que su nieto Carlos José descubrió en 2016. Con la idea de que salieran a la luz, el joven se propuso a que su abuela pudiera lanzar su primer álbum.

Con la idea de poder ver realizado el sueño de su vida, Ángela aceptó la propuesta y puso manos a la obra para grabar 15 canciones que componen su primer material de estudio que resonó en varios lugares y la llevó a ser nominada para los Latin Grammy y ahora coronarse con el ansiado galardón.