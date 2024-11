Valentina Cervantes, la expareja del futbolista Enzo Fernández, volvió a la Argentina en medio de un clima de especulaciones y rumores sobre su separación, que tomó por sorpresa a los seguidores del jugador y a los fanáticos de la "Scaloneta".

Cervantes aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, proveniente de Inglaterra, y fue recibida por un rostro familiar: el hermano de Enzo Fernández, quien se acercó al aeropuerto para acompañarla y brindarle su apoyo.

El regreso de Valentina: apoyo familiar en un momento crucial

Valentina, quien se convirtió en una figura de interés en redes sociales y en el ámbito del espectáculo argentino, arribó al país con sus hijos durante la madrugada del jueves. La presencia del hermano de Enzo en Ezeiza no pasó desapercibida y fue una muestra de que, pese a la separación, los lazos familiares siguen fuertes. La periodista Juli Argenta, quien ya había compartido detalles exclusivos sobre la ruptura, fue la encargada de informar que el hermano del futbolista fue quien esperó a Valentina y sus hijos en el aeropuerto.

Este gesto deja claro que, más allá de los rumores y las diferencias, la prioridad sigue siendo el bienestar de los hijos de Valentina y Enzo. Según fuentes cercanas, Valentina regresó a la Argentina para apoyarse en su círculo más cercano de amigos y familiares, buscando un entorno donde pueda reencontrarse y procesar el reciente cambio en su vida.

La versión de Valentina Cervantes sobre su separación

Horas después de su llegada, Valentina decidió romper el silencio a través de sus redes sociales, con una declaración que rápidamente se hizo viral. En un posteo en su cuenta de Instagram, explicó que, aunque ella y Enzo decidieron tomar caminos separados, mantienen un vínculo de respeto y apoyo por el bien de sus hijos. “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor”, expresó la influencer en su mensaje, que también resaltó las cualidades personales del futbolista.

En su comunicado, Valentina dejó claro que no hay animosidad entre ellos y pidió que no se generen conflictos innecesarios. “No quieran crear guerras donde no las hay”, puntualizó la joven, dejando en claro que no existe polémica entre ella y Enzo, quien en esta semana causó enojo en las redes sociales cuando se conoció la decisión de su ruptura tras comunicarle a Valentina que quería hacer vida de soltero.

