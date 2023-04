Jey Mammon emprendió viaje a España hace una semana para escapar del asedio mediático por el caso de Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció por abuso. En medio de esto, se especuló con que el actor había sido recibido por Cecilia Roth; sin embargo, esta información fue desmentida.

“No estaba en la casa de Cecilia Roth. Hoy hablé con ella a la mañana, me confirmó que está filmando una serie en Barcelona y le pregunté por el tema de Jey. Me dijo ‘me reservo mi opinión sobre este caso, es muy delicado. Quiero ser prudente y no quiero involucrarme’”, reveló Ángel de Brito en LAM donde compartieron algunas imágenes del conductor en su paso por Madrid.

Luego de esto, se conoció que Mammon estaba recibiendo apoyo de Omar Calicchio, un actor que es su amigo y quien lo recibió en el país del Viejo Continente.

“Este actor es muy conocido. Jey Mammon le contó que está más tranquilo, que está despejando un poco por bajar un poco el acoso mediático. Son muy amigos con Jey”, relató De Brito.

Quién es Omar Calicchio, el actor que recibió a Jey Mammon en España

Omar Calicchio es un actor y producto, uno de los grandes referentes del teatro musical argentino.

Tiene una carrera de casi 40 años en el teatro y trabajó con prestigiosos directores como Pepe Cibrián y Aníbal Pachano. Vive en España desde el 2020, donde continúa con su exitosa carrera, por la que recibió dos premios Konez diploma al mérito como uno de los mejores artistas de las décadas 2000-2010 y 2010-2020.

Sobre el encuentro con Jey, Ángel de Brito detalló: “Ahí charlaron el día de hoy, mientras tomaban un café, sobre la posibilidad de hacer un musical. Jey Mammon quiere escribir un musical en el que esté Omar, que obviamente es el rey de la comedia musical. Lo va a ayudar a hacerlo. Jey está viviendo una vida muy tranquila”.

VO