Luego de que Cecilia Roth saliera a desmentir los rumores sobre que Jey Mammón se estaría quedando en la supuesta casa que tiene la actriz en Madrid, Ángel de Brito dio a conocer las primeras imágenes del actor por calles madrileñas y el hotel que eligió para refugiarse y descansar del ojo de la prensa, en medio de la denuncia de Lucas Benvenuto.

Desde LAM, el conductor reveló que el conductor se está quedando en un hotel boutique y acto seguido explicó por qué no es el mejor lugar para refugiarse, debido a la gran cantidad de argentinos que rondan por la zona, además de que sería fácilmente de reconocer a Jey Mammón.

El Hotel boutique ''Only You'', en donde se está hospedando Jey Mammón

"Está hospedando en un hotel boutique en Madrid. En Chueca, que se llama Only You. No es el mejor lugar porque está lleno de argentinos", contó Ángel de Brito, además de mostrar fotos del hotel.

''Only You'', el hotel elegido por Jey Mammón

Cómo son los días de Jey Mammón en España: "Quiere hacer un musical"

Nuevamente Ángel de Brito brindó más detalles acerca de la nueva ubicación de Jey Mammón en Madrid. El conductor publicó las primeras imágenes del actor por España y mostró y dio detalles de cómo transita sus días exiliado.

Jey Mammón por Madrid

Por otro lado Ángel reveló que Jey Mammón se reunió con un actor argentino y cuáles serían sus planes en el exterior: "Estuvo varias horas horas reunido con un actor argentino, que está allá, se llama Omar Calicchio. ¡Muy conocido! Jey Mammón le contó que está más tranquilo, más despejado y que bajó un poco el acoso mediático", aseguró el conductor de América TV.

A su vez, aclaró que se vieron en un café y hablaron sobre un proyecto en conjunto: "Jey Mammón quiere escribir un musical", cerró el periodista.

D.M