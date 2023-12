Lucas Corrado, hijo del reconocido actor Gabriel Corrado, ha dejado huella en Ámsterdam con su emprendimiento innovador: Bluehouse World, una plataforma de marketplace online especializada en reunir a compañías veganas y eco amigables.

Aunque sus primeros pasos estuvieron vinculados al mundo actoral, Lucas encontró su verdadera pasión en el emprendimiento y la conciencia ambiental.

Lucas y Gabriel Corrado son muy compinches

Después de participar en producciones como "Por amarte así" y "Baires", el joven argentino decidió seguir un camino diferente.

Lucas es apoyado por Gabriel y el resto de su familia

La vida de Lucas Corrado en Ámsterdam

En los Países Bajos, Lucas Corrado logró materializar su sueño de construir una empresa propia. Bluehouse World se erige como una propuesta única, centrada en la curaduría de marcas comprometidas con el consumo consciente, abarcando desde ropa y cuidado personal hasta alimentos y bebidas.

Lucas Corrado está a favor de una vida sustentable

"Siempre tuve un costado extrovertido y la actuación me dio un espacio creativo. Pero me di cuenta de que quería generar un impacto distinto, tengo un espíritu emprendedor, trabajé en gastronomía, estudié economía empresarial. La parte actoral fue una posibilidad, pero me ganó el espíritu aventurero y probar otras cosas", compartió Lucas Corrado sobre su cambio de rumbo.

Dejó la actuación y se instaló en Ámsterdam, donde desarrolló su empresa Bluehouse World

Bluehouse World surge como respuesta a las dificultades que Lucas experimentó al llegar a Ámsterdam, donde el consumo consciente estaba descentralizado. En una entrevista con La Nación, Lucas explicó: "Armamos una plataforma enfocada en la curaduría de marcas, que trabaje de cerca con estos proveedores y genere una comunidad online de gente que quiere consumir conscientemente y que puedan encontrar todo en una misma plataforma, con productos verificados".

Lucas es fanático de la música y toca varios instrumentos

Además, Lucas Corrado adelantó planes de expansión para Bluehouse World. Actualmente operando en Países Bajos, el emprendedor tiene la mira puesta en el Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) y Alemania. Con un equipo en Argentina, Lucas está entusiasmado con la posibilidad de concientizar a más consumidores, ofreciendo información útil y facilitando consejos y recomendaciones.

VO