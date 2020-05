Ramiro Bueno homenajeó a su padre, Rodrigo Bueno, el día que cumpliría años

View this post on Instagram

“24/05” YA DISPONIBLE, LINK EN MI BIOGRAFÍA. en este día tan especial, quería dedicarle una canción a mi mamá, una carta para él. Espero viejito, estés donde estés, que me sigas cuidando y me acompañes en este camino que elegí. Gracias por ser mi ángel, gracias por tu bendición. Sos y serás eterno... felices 47 papi 💚 Gracias a todos por recordarlo y brindarme tanto amor, los quiero mucho. y gracias a mi hermanito @lvohuang por el video y la edición.💫✨ y suena el Ram... una vez más.