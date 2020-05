El increíble relato del ex de Natalie Pérez tras su naufragio en Colombia

Ramiro Gayoso, ex pareja de Natalie Pérez, contó la tragedia que vivió en altamar en medio de la pandemia. El navegante naufragó en medio del mar, en territorio colombiano, y perdió su embarcación.

"Tenía contactos con familiares y gente que trabaja como lo mismo que yo. Todo el mundo seguía trabajando igual hasta el 12 de marzo. Fue todo muy repentino. Quedó mucha gente en tránsito", dijo sobre el inicio de la odisea.

"Cuando naufragué no hubo tormentas. La intensidad del mar fue lo que determinó el naufragio. Por eso no pudieron rescatar la embarcación, pero si a nosotros. Era una situación compleja porque el mar estaba muy agresivo. Pedimos ayuda para tratar de ser remolcados hacia un puerto. Estuvimos cinco horas para alejarnos de la costa. Tuvimos que seguir hasta Panamá, pero en Colombia no me permitieron anclar. Mi compañero se cae a 600 metros de la costa. Sale nadando solo. Llevábamos cuatros horas luchando contra el mar", agregó.

Luego, reveló el momento el que quemaron su embarcación en territorio Colombia cuando fueron enviados al hospital para hacerse el hisopado que detecta el COVID. "Prendieron fuego porque es territorio narco. Desguazaron el barco para venderlo y lo quemen para que no quede evidencia", relató.