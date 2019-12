Rocío Oliva habló de su nuevo romance, ¿lo conoce a Diego Maradona?

Muy celosa de su vida privada, Rocío Oliva se animó a dar detalles de su intimidad y confirmó que está en pareja. Aunque no quiso develar el nombre de su nuevo amor, la rubia admitió que está empezando una relación.

"Estoy muy contenta por todo. Tengo propuestas de trabajo, muy interesantes. No sé si es noviazgo, estoy bien. estoy pasando un gran momento. Seguramente algún día lo van a conocer", dijo en Intrusos.

Luego, la rubia aseguró que Diego Maradona no lo conoce. "No hablo de mi vida privada, no es un tema que corresponde. La relación terminó hace mucho tiempo pero tenemos buen vínculo. No tengo por qué hablar de eso. No lo hablé ni con mi mamá", disparó.

La noticia de un nuevo amor surgió hace algunas semanas cuando Oliva viajó a Río de Janeiro. En ese momento, en el programa “El Run Run del Espectáculo” que conducen Fernando Piaggio y Lío Pecoraro en el canal Crónica, confirmaron que Rocío está en pareja y que "hace tres meses se está viendo con otro hombre".