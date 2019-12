La contundente reacción de Morena Rial: ¿mala onda con Jorge y Romina Pereiro?

View this post on Instagram

Hoy es un día muy feliz en nuestras vidas. Abandonó la casa que me protegió estos últimos años de todo lo malo y me dió momentos de mucha alegría. Pero ahora viene el momento de dejar una casa para entrar en un hogar donde el amor se distribuye en cada ambiente. Donde se seguirá construyendo, día a día, una familia hermosa. Tanto @romipereiro como yo venimos de momentos difíciles y, sin embargo, apostamos otra vez por un nuevo comienzo. Y estamos orgullosos de lo que formamos. De ver la cara de felicidad de @rochirial, Emma y Viole. De ser testigos de los primeros pasos de @francescoambrosionirialok bajo la, todavía, sorprendida mirada de su mamá @moreerial. Llegó el día que tanto soñamos. Estamos ansiosos, nerviosos, con un nudo en el estómago pero con el corazón que no nos entra en el pecho. Gracias amor por hacerme recuperar la fe en el amor y enseñarme cómo se cimienta una familia con garra, paciencia y cariño. Hoy empieza el resto de nuestras vidas. ❤️❤️❤️❤️ 🏠