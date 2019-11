VIDEO | La historia detrás de la "La mano de Dios" de Rodrigo

En el día del cumpleaños de Diego Maradona, el periodista Fede Bareiro compartió en su cuenta de Instagram una emotiva serie de videos en dónde relata cómo fue creada la inmortal canción de Rodrigo "el Potro", "La Mano de Dios", compuesta hace años por Alejandro Romero, un excelente compositor que descubrió el cordobés ya que era el hermano de Alejandra Romero, quien era pareja del cantante en ese momento.

En la entrevista que le realizó el músico cuenta: "Fue una canción homenaje a Maradona que charlé con Rodrigo. Yo estaba incursionando en el pop, en ese entonces el se pone a salir con Alejandra, me escucha cantar y me dice que le haga un tema para 'el Diego'. Recuerdo que estuve dos horas con una hoja vacía, sin inspiración y me angustié bastante por no poder componer. Iba a dejar la música y rezaba entre lágrimas para que Dios me de una mano para una canción que le gustara a Rodrigo y si escribía algo era una señal. Entonces empecé a escribir palabras sin sentido 'En una villa nació…' y en ese momento me voz interna me dicta 'en un potrero forjo una zurda inmortal' y bajó toda la inspiración", relata y cuenta emocionado...

"Llegué al departamento de "Ro" y una revista en donde él decía que había compuesto una canción para Maradona y no entendía nada entonces sale Rodrigo y me dice 'cántamela'. El estaba en el baño y salió llorando, me dijo 'este es tu pasaporte a a no pedirle nada a nadie…' Yo soy lo mejor del amor (por su emblemático hit, y vos sos 'La mano de Dios' y me dice, ‘me cagaste, este es mi último éxito’ yo no lo voy a superar.

Luego el músico contó cómo fue que conoció al astro y el mismo Diego durante un cumpleaños de Dalma al que Romero fue invitado por Claudia Villafañe, le pidió que le canté "su tema".

