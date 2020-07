Romina Malaspina contó que fue abusada: "Estaba andando en bicicleta y me llevaron a una casa"

Romina Malaspina le contó a Ulises Jaitt que fue abusada. Según detalló, el hecho se dio en el marco de un intento de secuestro en su propio barrio. “Estaba andando en bicicleta a la vuelta de mi casa, me agarraron en una camioneta y me llevaron a una casa”, relató la joven comunicadora de A24.

Afortunadamente, la conductora logró escapar a tiempo gracias a una vecina que apareció en el lugar: “Justo pasó una señora y me pude zafar”. Tenía tan sólo diez años.

“Fue muy feo y muy traumático, porque además yo era muy chiquita y en ese momento no había secuestros. Fue horrible, me acuerdo de todo, me quedó marcado”, cerró Romina, conmocionada.

Tiempo atrás, la modelo y actriz ya se había referido a esta tremenda experiencia en sus redes cuando señaló que, luego de padecer este episodio -que definió como “el más horrible de su vida"- durante varios meses apenas podía salir de su casa al colegio porque le daba "pánico" ver hombres grandes en la calle.