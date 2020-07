La palabra de Romina Malaspina tras el positivo de Andy Kusnetzoff 

Romina Malaspina fue una de las invitadas al último programa de Andy Kusnetzoff en Telefe y, tras confirmarse el caso positivo del conductor, deberá someterse a un aislamiento estricto y preventivo al igual que Flor Vigna, Benito Fernández y Christophe Krywonis.

“Me acabo de enterar y estoy averiguando cómo hacerme el hisopado. Si me lo pueden hacer en casa mejor, así, por las dudas, no pongo en riesgo a nadie. Yo estoy sin síntomas, ni nada, así que vamos a ver qué pasa”, dijo la diosa en Eltrece.com.

"Por parte de la producción nos estaban poniendo constantemente alcohol en gel en las manos. La verdad que fue todo muy cuidado, creo que no hay posibilidad de que me haya contagiado”, agregó.

Flor Vigna, otra de las figuras que asistieron al ciclo ese mismo día, también se refirió a la situación de alarma y aseguró que se sentía tranquila. “Estuve hablando con muchos expertos al respecto y no estoy asustada porque siento que no me voy a enfermar. No siento ningún síntoma, pero de todas formas me voy a quedar encerrada en mi casa pendiente a lo que suceda, pero siento que no me contagié porque se respetó todo”.