Sabrina Ravelli fue mamá por primera vez: conocé el particular nombre que eligió para su bebé

Sabrina Ravelli fue mamá por primera vez y el martes por la tarde le dio la bienvenida a Ainhoa.

La modelo compartió la buena noticia en redes sociales donde subió imágenes de los momentos previos a la llegada de su bebé. "Bienvenida Ainhoa. Ainhu: así te esperábamos anoche. Con las pulseras en mi brazo para tu piecito y tu muñequita", compartió la ex pareja de Matías Alé quien reveló que la pequeña nació a las 21.59 y pesó 3.200 kilogramos.

Sabrina Ravelli confirmó la noticia en redes sociales.

“Gracias por el hermoso equipo. Gracias por traer a mi bebita con tanto amor”, agregó luego.

Sabrina Ravelli está en pareja con Maximiliano y, después de dedicarse a su nueva vocación como DJ, decidió emprender el camino a la maternidad. "Fue buscada con mucho amor", aseguró en una reciente entrevista en Intrusos.

Sabrina Ravelli y Maxi Minoli.

Luego, reveló cómo atravesó este especial momento y las complicaciones por el bajo peso de la pequeña. “Me cancelaron toda la actividad física, ahora tengo que estar mucho más tranquila y alimentarme mucho más para ver si no fue eso lo que me llevó a no alimentar tanto a la beba, por el desgaste”, agregó.

