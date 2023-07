Jorge Rial y Morena siguen enfrentados luego de la escandalosa aparición en los medios en donde ventiló intimidades y conflictos con su padre. En medio de esta situación, Jorge encaró una guerra judicial contra Karina Mazzocco, Luis Ventura y América TV, por exponer "usar" a su hija y enfrentarla con él.

“Esas dos o tres personas que usaron a mi hija, ahora que son demandados por la justicia, se escapan. Si tenés huevos y la fortaleza para decir las cosas en pantalla, bancate después la otra. Cuando fue lo de mi hija no dudaron en llevarla, explotarla y hacerme mierda ¿Más intimidad que eso? Pero nadie dijo ‘nos estamos yendo a la mierda’. Durante diez días la explotaron para que hable de mí, y ahora cuando tiene un problema la matan. No les sirve más. El viernes fui a una audiencia y me falta la mitad de la gente, Ventura y Mazzocco”, dijo Rial en diálogo con LAM.

Pese al enfrentamiento, el periodista aún intenta estar cerca de Morena y ahora se conoció el detalle que desencadenó la pelea entre ambos. Fue Fernanda Iglesias en LAM, quien detalló que Morena quería vivir en Puerto Madero, pero Jorge puso el freno y eligió que la vivienda de su hija sería en Belgrano.

“Morena se quería mudar si o si a Puerto Madero, pero Jorge no quería. Para alquilarle ese departamento divino, cuatro ambientes, con cochera, en Belgrano, precioso, él puso como condición que su nieto fuera al colegio de River. El nene está anotado ahí”, explicó la panelista, explicando el contexto del conflicto entre padre e hija.

“Lo único que pagó Rial fue el mes y el depósito para entrar el 4 de marzo, después no pagaron nada más”, dijo Iglesias, relatando cómo se desencadenó el problema entre Jorge y Morena.

Jorge Rial habló sobre cómo están las cosas con sus hijas tras el escándalo.

A comienzos de semana, Jorge Rial habló con LAM y se refirió sobre cómo transita este duro momento con Morena y cómo se encuentra su hija menor, Rocío: "A mí me duele ver a mi hija así. Nunca voy a hablar mal de ella y la voy a amar siempre. También amo a mi nieto y lo extraño, no lo veo hace tres o cuatro meses", aseguró.

Además, el periodista habló de su nieto, Francesco, y cómo quedaron las cosas entre Morena y Rocío: “Hoy me interesa ver a mi nieto que está en Córdoba con el padre, lo extraño a él nada más, mi hija es grande y tomó decisiones. No es la primera vez que pasa esto. Ella es injusta. Siempre tiene un lugar al lado mío, va a ser difícil porque dijo cosas duras. Rochi está bien, dando exámenes, somos muy compañeros, el sábado vino a comer. Ella tuvo que ponerle un bozal legal a Morena. Su hermana se sintió muy dolida y es una chica que no se mete con nadie”.

VO