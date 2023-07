Jorge Rial está en pie de guerra con varias personalidades de América TV, especialmente con Karina Mazzocco y Luis Ventura, a quienes el periodista acusa de exponer a su hija, Morena Rial, en un momento muy sensible.

Luego de la presencia de Morena en "A la tarde", en donde expuso a su padre y reveló detalles duros de su pasado, Jorge Rial decidió llevar ante la Justicia a la conductora y a su colaborador, además de hacerle juicio al canal.

En este marco, y luego de que se conociera que habría faltado a la citación judicial, Karina Mazzocco rompió el silencio y en su programa hizo un contundente descargo: “Está circulando la versión de que no me presenté a una mediación a la que fui citada, por hechos y dichos que sucedieron en este programa. Pero lo que quiero aclarar, es que a mí todavía no me llegó ninguna notificación, por eso es que no me presenté", aclaró. "En veinticinco años de laburo nunca me ha pasado. Cuando me llegue la notificación, allí estaré presentándome, como corresponde”, continuó.

Más tarde, Karina fue entrevistada por LAM, donde profundizó sobre el tema legal con Rial. "No entiendo por qué me cita, pero supongo que me explicará por qué", apuntó la conductora. "Me da curiosidad porque se trata de un hombre de medios, que sabe cómo se trabaja, me llama la atención", continuó.

"Yo lo único que puedo decir es que no hago la producción, no elijo los temas y puedo llegar a decir que no estoy de acuerdo, y en este caso la hija de Jorge es una persona adulta y todo lo que dijo, lo dijo", agregó luego, consultada sobre por qué se decidió que la joven estuviera en "A la tarde" destapando el escándalo.

La bronca de Jorge Rial con Karina Mazzocco y Luis Ventura

Previo al descargo de Mazzocco, Rial había hablado con LAM en donde expresó su enojo por la forma en que quedó expuesta su intimidad.

“Esas dos o tres personas que usaron a mi hija, ahora que son demandados por la justicia, se escapan. Si tenés huevos y la fortaleza para decir las cosas en pantalla, bancate después la otra", comenzó Rial, muy enojado.

"Cuando fue lo de mi hija no dudaron en llevarla, explotarla y hacerme mierda ¿Más intimidad que eso? Pero nadie dijo ‘nos estamos yendo a la mierda’. Durante diez días la explotaron para que hable de mí, y ahora cuando tiene un problema la matan. No les sirve más. El viernes fui a una audiencia y me falta la mitad de la gente, Ventura y Mazzocco”, dijo el periodista en diálogo con LAM.

VO