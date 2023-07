Luis Ventura liquidó a Jorge Rial y reveló que lo demandará civil y penalmente: "Fuiste un cobarde"

Jorge Rial y Luis Ventura fueron de esos amigos que se hicieron socios profesionales y que con el tiempo se volvieron hermanos. Sin embargo, tras desacuerdos en cómo veían el mundo del entretenimiento, su relación se fue fracturando, convirtiéndose en enemigos mediáticos. La guerra estaba en calma hasta que apareció Morena Rial en A la Tarde de América TV, realizando graves declaraciones en contra de su padre. Esto despertó un nuevo conflicto que parece no tener fin.

La tensión entre los comunicadores continúa escalando luego de las declaraciones explosivas que Jorge Rial realizó en una entrevista a LAM. En dicha nota, el conductor de Argenzuela expresó su deseo de llevar a Luis Ventura a la justicia por la entrevista a su hija, junto a Karina Mazzocco. Ante estas afirmaciones, el presidente de APTRA no se quedó atrás y respondió con una advertencia muy contundente.

Durante la noche de este martes en Polémica en el Bar, se mostró la entrevista realizada a Jorge Rial para el programa de Ángel De Brito. "A mi hija la explotaron para que hablara de mí. Y ahora, cuando ella tiene un problema, la matan. O sea, no les sirve más. Los mismos que lo cubrieron, pusieron plata para lo que, teóricamente, se había robado mi hija. ¿Y ahora? A mí me jode eso", aseguró el mediático. Además, hizo referencia a las personas demandadas por la justicia: "Son dos o tres personas que, además de usar a mi hija, ahora al ser demandados por la Justicia, se escapan. ¡Bol…, dale! Si tenés huevos y la fortaleza para decir las cosas en pantalla, bancate después la otra que es la Justicia".

Jorge Rial y Luis Ventura.

Luis Ventura llevará la justicia a Jorge Rial

"El viernes voy a una audiencia y me falta la mitad de la gente, ¿Dónde están? Se escapan y no reciben las cartas documentos. ¡Estoy hablando de Karina Mazzocco y Luis Ventura, claro! Lo que tenés que decir, decímelo en la Justicia", sentenció Rial.

Visiblemente enojado, Luis Ventura soltó a manera de respuesta: "¡Qué caradura! ¡Es un sinvergüenza! Nunca recibí una carta documento. Es más, voy a decir algo. El 8 de agosto tengo una nueva audiencia porque me lo notificó el abogado del canal y espero que estés porque sos muy cag… Fuiste un cobarde toda la vida escondiéndote debajo de la mesa, y esto te lo digo de frente".

Con evidente furia, Luis Ventura concluyó informando que él daría un paso en la Justicia y aseguró que no iba a soportar más este conflicto con su examigo: "Además, te voy a demandar penal y civilmente. Después de haberme rajado de mi laburo, por haber dicho la palabra 'aborto', yo no te voy a decir qué hiciste vos con esa palabra. Que te hagas el pelot… en televisión, no me lo banco. Te voy a hacer un juicio. Ya que sos tan macho, el 8 de agosto te quiero ver a ver si te la bancás".

La disputa entre ambos comunicadores parece dirigirse ahora hacia los tribunales, dejando en claro que la tensión entre ellos está lejos de disiparse. Por el momento, Jorge Rial no ha respondido a estas nuevas declaraciones de Luis Ventura.

AM