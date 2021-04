Se retrasa ShowMatch: cuándo volverá Marcelo Tinelli a la TV

Después de un 2020 alejado de la pantalla tras la pandemia del coronavirus, Marcelo Tinelli se prepara para volver con ShowMatch. El conductor de hecho estuvo filmando lo que será la apertura del ciclo y ya se hicieron las fotos promocionales de La Academia, sin embargo ahora debió posponer sus planes de estreno.

El domingo pasado, se había anunciado que la fecha del debut sería el lunes 10 de mayo, pero de acuerdo al sitio PrimiciasYa la vuelta se demorará por lo menos una semana más.

De acuerdo al portal, la nueva fecha para el arranque del ciclo de El Trece sería el lunes 17 de mayo en horario a definir.

Vale recordar que la novedad de este año en el programa será La Academia, en la que parejas de famosos serán desafiados con coreografías de bailes y otras dinámicas. Pero además los viernes estarán destinados al humor con Politichef, con la imitación de 15 figuras de la política que competirán en la cocina.

La reacción de Juanita Tinelli cuando Marcelo le pidió que baile en la apertura de ShowMatch

Ayer por la tarde, Marcelo Tinelli grabó parte de la apertura de ShowMath en el barrio porteño de Palermo y también estuvo su mujer Guillermina Valdés quien realizará una breve participación. Pero no estuvieron solos, también se encontraba allí su hija menor Juanita Tinelli quien este año se sumó a la producción del programa. Ahora sin que ella lo sepa, su padre la filmó en una historia de Instgram y le hizo un pedido especial.

"Jua quiero que estés en la apertura del programa bailando, ¿puede ser? Estás trabajando en la producción de LaFlia, pero me gustaría que puedas bailar. ¿Podría ser?, le preguntó el conductor a su heredera a quien no se fue para atrás y redobló la apuesta: "Si me lo pedís así, sí", le dijo ella a lo que Marcelo respondió: "Sí, por favor". De fondo se escucha también a Guillermina decir: "¡Ay que amor. Vamos Jua!