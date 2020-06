Sebastián Estevanez estuvo al borde de la muerte

Sebastián Estevanez recordó el trágico accidente de tránsito que sufrió en 1997 y del que tuvo la suerte de sobrevivir. Estuvo internado 17 días en Uruguay y otros 17 en Argentina y reflexionó acerca de este episodio inolvidable que lo cambio de por vida.

"Estuve 14 días en coma 4, con 5 por ciento de probabilidades de vida. Sentía que me iba, pero no quería. Hacía fuerza, era como que me quería quedar, quería seguir viviendo. Me quería quedar con mi familia. Tengo el recuerdo de que peleaba minuto a minuto por no morirme, se ve que hablaba con Dios, no sé", expresó el reconocido actor de 49 años en diálogo con el radial Agarrate Catalina.

Luego, la celebridad argentina continuó: "Estaba con la máquina que te agujerean los pulmones y el pecho para respirar, no sé si llama neumotorax. Para que viviera, tenían que desenchufarme y ponerme una máscara con oxígeno, y yo tenía que colaborar. Me acuerdo que mi viejo me decía 'dale, vamos, dale' y yo le hacía con las manos que me moría, que me asfixiaba".

"El médico habló con mi viejo y le dijo 'hay tres antibióticos pero le podemos dar uno y tenemos que acertar sí o sí. Acá se juega la vida Sebastián'. Mi papá le dijo 'me la juego por el primero' y por suerte la pegó. Sentí que al tocar fondo y volver, me dieron la posibilidad hacer las cosas de la mejor manera. No me puse religioso, pero sí me propuse hacer bien las cosas", argumentó Estevanez en la emisión de La Once Diez.

Así, con total convicción la pareja de Ivanna Saccani finalizó: "No tengo dudas de que el accidente me mejoró, me cambió totalmente y en todos los sentidos. No es que era malo; era travieso. Me pusieron una férula en las dos piernas y durante seis meses caminaba que parecía Robocop. No me paraban los taxis, un desastre".