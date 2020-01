¿Separada? El llamativo mensaje de Flor Jazmín Peña

El 2020 había comenzado con un fuerte anuncio: Flor Jazmín Peña se reconcilió con Magalí Tajes, su ex novia. Aunque quisieron no llamarlo reconciliación, la bailarina y la influencer se reencontraron en Brasil y compartieron su felicidad en las redes sociales.

Sin embargo, para la campeona del Bailando las cosas no resultaron tan fáciles y compartió un mensaje que alarmó a sus seguidores. "Puede ser que esté en el sótano más que en la terraza últimamente. Pero les quiero decir algo, quizás les sirve. A veces nos encasillamos y nos indentificamos de alguna manera pero cuando no nos sentimos en ese estadío, porque la vida no es lineal, nos sentimos culpables o nos resistimos", dijo.

"Generalmente estoy en la terraza pero a veces es necesario resolver algunas situaciones en el sótano para poder subir con más fuerzas", agregó.